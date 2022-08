Stiri pe aceeasi tema

In primele sapte luni din 2022 s-au evaporat 38,2 mld. lei (7,75 mld. euro) din capitalizarea totala a companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti, de la aproximativ 249 mld. lei la circa 211 mld. lei.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,78 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, respectiv peste 3%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu aproape 50%, in comparatie cu saptamana anterioara.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de joi iar rulajul a depasit 4,7 milioane de lei (959.662 euro) dupa 30 de minute de la debutul operatiunilor.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 2,878 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,49%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 68,5%, in comparatie cu saptamana anterioara.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,714 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,38%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 273,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a…

Tranzactiile incheiate miercuri la Bursa de Valori Bucuresti au totalizat 1,475 miliarde de lei (298 milioane euro), din care 1,443 miliarde de lei (291,81 milioane de euro) au reprezentat tranzactiile cu obligatiuni, iar cea mai mare valoare a fost consemnata cu obligatiuni emise de Ministerul Finantelor.…

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania – ARIR, singura asociație specializata in Relația cu Investitorii din Romania, a anunțat in cadrul Forumului Anual ARIR agenda de prioritați legislative pentru urmatorii 3 ani, in linie cu bunele practici internaționale ale asociațiilor similare…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,132 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,06%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 62,58%, in comparatie cu saptamana anterioara.