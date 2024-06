Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile au fost pe verde total, vineri, la Bursa de Valori București, cu excepția indexului BET-FI, al societaților de investiții financiare, care se depreciase cu 0,83 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,35 la suta, pana la 18.105 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost…

- Tranzacțiile au fost pe verde total, joi, la Bursa de Valori București, la jumatatea zilei, reflectand un optimism crescut al investitorilor, pe fondul anunțului facut de marile companii listate la BVB, privind plata dividendelor, pentru acționari, pe 2023. Principalul indice al pieței, BET, era in…

- Indicii Bursei de Valori București erau in totalitate pe minus, miercuri, la inchiderea tranzacțiilor, cu excepția indicelui BET-NG, al companiilor din energie, care a inchis cu o creștere nesemnificativa, de 0,06 la suta. Principalul indice bursier BET a inchis in scadere, la 0,42 la suta. Rulajul…

- Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau integral pe un trend pozitiv, la jumatatea zilei de luni, in tranzacțiile din ringul BVB. Rulaj pe acțiuni era de 25.335.472 lei, fiind tranzacționate 5.341 acțiuni, la un volum de piața, de 22.710.819, de cereri și oferte. Rulajul total pe acțiuni, obligațiuni,…

- Bursa de Valori București a inchis sedința din 12 iunie cu o evoluție a indicilor pe verde total, cu excepția indicelui BET-FI al SIF-urilor care a ramas in scadere, cu 0,13 la suta, sub valoarea de la deschiderea ringului, de 0,23 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,36…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis ringul pe roșu total, in tranzacțiile din 10 iunie, dupa o evoluție cu mari oscilații ale indicilor, pe parcursul zilei. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 1,01 la suta, la finalul tranzacțiilor. Rulajul pe acțiuni a fost de 72.982.807 lei (14.666.962…

- Sesiunea de tranzacții de joi, de la Bursa de Valori București, a inchis piața cu un rulaj total de peste 768.621.146 lei, la un volum total de 71.050.163, cereri și oferte. Tranzacțiile au avut oscilații reduse. Indicele BET, ce capteaza dinamica celor mai lichide douazeci de titluri ale BVB, a inchis…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…