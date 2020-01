Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de marti, indicele principal al pietei, BET, inregistrand o apreciere cu 0,11%, pana la 10.035,47 de puncte, potrivit Agerpres. Valoarea totala a schimburilor a fost de 32,7 milioane de lei (6,8 milioane de euro). Pe Piata…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti, in primele 45 de minute de la deschiderea sedintei, depasea 5,57 milioane de lei, pe o piata in scadere, conform Agerpres.Conform datelor BVB, cele mai tranzactionate actiuni erau, la 10:45, titlurile Romgaz (706.860 lei), Nuclearelectrica…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 26,22 milioane de lei (5,49 milioane de euro), potrivit Agerpres. Pe Piata Reglementata, actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi…

- Bursa de la Bucuresti a inchis mixt ultima sedinta a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor aproape s-a dublat la 36,54 milioane de lei (7,64 milioane de euro), de la 18,77 milioane de lei (3,93 milioane de euro), in ziua precedenta, potrivit Agerpres.Pe Piata Reglementata, actiunile Romgaz…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,04%, pana la 9.681,80 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat un avans de 0,06%, indicele blue-chip extins BET-XT, al…

- In perioada 21 - 25 octombrie au fost consemnate 8.632 de schimburi cu actiuni, fata de 5.575 tranzactii in saptamana 14 - 18 octombrie 2019. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 25 octombrie, cand s-au inregistrat 2.001 tranzactii cu actiuni in valoare totala de 39,2 milioane de lei.…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,03%, pana la 9.621,88 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere cu 0,04%, scrie Agerpres. Indicele blue-chip…

- Cele mai lichide actiuni in Piata Reglementata au apartinut companiei Romgaz, pentru care s-au inregistrat tranzactii de 8,04 milioane de lei, Banca Transilvania - 8,02 milioane de lei si BRD - Groupe Societe Generale - 3,21 milioane de lei. Cele mai bune evolutii au fost inregistrate de actiunile…