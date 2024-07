Bursa de Valori București (BVB) a deschis sedința din 8 iulie cu o evoluție a indicilor preponderent pe roșu. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 0,02 la suta, cu 18.439 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost de 2.647.461 lei (531.907 euro), fiind tranzacționate un total de 1.659 acțiuni, la un volum de […] The post Bursa de la București a deschis tranzacțiile din 8 iulie preponderent pe roșu appeared first on Puterea.ro .