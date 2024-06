Bursa de Valori București (BVB) a deschis tranzacțiile de vineri, 28 iunie, cu indicii variabili, preponderent pe verde, in ultima sedința de cotații din luna. Principalul indice al pieței, BET, al celor mai lichide douazeci de actiuni, era in creștere cu 0,18 la suta, la 18.089 puncte. Indicelui BET-FI al SIF-urilor era in scadere, cu […] The post Bursa de la București a deschis, mixt, tranzacțiile de vineri, 28 iunie appeared first on Puterea.ro .