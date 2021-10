Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,621 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,1%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 33,24%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 221,829 miliarde de lei in perioada 4 - 8 octombrie 2021, de la 217,207 miliarde de lei consemnate in saptamana 27 septembrie - 1 octombrie 2021.

Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 232,072 milioane de lei in aceasta saptamana, in scadere de la 347,632 milioane…