- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 7,325 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,77%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 16,83%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,375 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,64%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 0,45%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 6,174 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,29%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 10,88%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,53 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,28%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 15,13%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 3,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,45%, in aceasta saptamana, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 214,840 miliarde de lei, in perioada 3 - 7 iulie…