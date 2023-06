Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 667,138 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,32%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 23,5%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,21%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 31,34%, in comparatie cu saptamana anterioara. CITESTE SI Semnal de alarma: Credibilitatea si independenta bancilor centrale…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis mixt sedinta de miercuri, cu tranzactii de 2,89 milioane de lei (586.056,52 euro), efectuate dupa 45 de minute de la inceperea operatiunilor.Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o crestere de 0,08%, indicele BET-Plus,…

- ”Zebrapay SA, liderul pietei locale in operarea statiilor de plata de tip self-service (sub brandul SelfPay), anunta o cifra de afaceri de peste 150 milioane de lei aferenta anului 2022, reprezentand un avans de 24% fata de rezultatul obtinut in anul precedent. De asemenea, compania a inregistrat in…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 720 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,34%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 24,35%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 14,5 milioane lei (2,93 milioane euro), conform Agerpres.Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,20%, pana la 12.459,85 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis indecis sedinta de tranzactionare de joi, iar valoarea schimburilor a coborat semnificativ comparativ cu ziua precedenta, la 28,02 milioane lei (5,66 milioane euro), de la 97,44 milioane de lei (19,69 milioane de euro).Indicele principal BET s-a depreciat…