Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat in aceasta saptamana aproape 11 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 8%, desi valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 14,25%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), consultate de AGERPRES. Astfel, capitalizarea bursiera a ajuns la 149,28 miliarde de lei, in perioada 1 - 5 iunie, desi au fost doar patru sedinte de tranzactionare, de la 138,29 miliarde de lei in saptamana anterioara. In aceasta saptamana, tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 191,35 milioane de lei, fata de 223,17 milioane…