Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 3,06 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,04%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 3,94%, in conditiile in care au existat doar trei zile de tranzactionare. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 153,146 miliarde de lei, in perioada 30 noiembrie - 4 decembrie, de la 150,081 miliarde de lei in saptamana anterioara. In aceasta saptamana, tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 208,361 milioane de lei, fata de 216,924 milioane de lei,…