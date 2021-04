Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 2,93 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,6%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 15,61% in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 180,537 miliarde de lei in perioada 29 martie - 2 aprilie, de la 177,602 miliarde de lei consemnate saptamana precedenta. In aceasta saptamana, tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 181,701 milioane de lei, fata de 157,163 milioane de lei, in perioada 22 - 26 martie.…