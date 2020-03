Stiri pe aceeasi tema

- Indicele bursier S&P 500 a inregistrat luni, la debutul tranzactiilor, o cadere de peste 8%, ceea ce a antrenat automat o suspendare pentru 15 minute a tranzactiilor pe Wall Street, pe fondul panicii provocate de pandemia de coronavirus, in pofida eforturilor Rezervei Federale americane de a…

- Cresterea numarului de cazuri de contaminare cu coronavirus la nivel mondial precum si masurile drastice de izolare impuse la nivel mondial ii ingrijoreaza pe investitori, care se tem de o posibila recesiune economica mondiala. Indicele bursier S&P 500 a inregistrat luni, la debutul tranzactiilor, o…

- A treia zi consecutiva de prabușire pe piețele financiare. Bursa de la Tokyo a avut vineri cea mai proasta sedinta de dupa catastrofa nucleara de la Fukushima Bursele din Asia inregistrau pierderi importante vineri, mai ales bursa de la Tokyo, pe fondul pandemiei de coronavirus care provoaca temeri…

- O noua zi neagra pentru burse. Tranzactiile de pe Wall Street, suspendate pentru a doua oara in aceasta saptamana, dupa prabușirea principalilor indici Tranzactiile pe Bursa de pe Wall Street au fost suspendate la cateva minute de la deschidere, deoarece scaderea cu 7% a indicelui Standard and Poor's…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de miercuri in scadere puternica, iar indicele Dow Jones a confrimat instalarea pietei ”bear” pentru prima oara de la criza financiara globala din 2008, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca epidemia de coronavirus este o…

- Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de luni in declin cu peste 7%, la cel mai scazut nivel din ultimele opt luni, si au intrat in asa-numita piata ”bear”, in conditiile in care prabusirea preturilor petrolului, cu circa 30%, a amplificat ingrijorarile legate de declansarea…

- Indicii bursieri americani au atins noi niveluri record luni pe fondul optimismului ca semnarea acordului comercial parțial dintre Statele Unite și China este iminenta și in așteptarea startului sezonului de raportare a rezultatelor financiare, transmite Reuters, conform Mediafax.Titlurile…

- Acțiunile europene au atins vineri, un alt nivel record, iar investitorii raman optimști cu privire la o imbunatațire a economiei globale, in urma unor indicii clare asupra rezolvarii tensiunilor dintre SUA și China, prin stabilirea unui acord preliminar intre cele doua mari economii, scrie Reuters.Acțiunile…