- Indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) era in crestere cu 0,37% in sesiunea de joi, dupa o ora de la deschiderea tranzactiilor, pe fondul unui rulaj de 2,63 milioane de euro. Indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare inregistra o scadere de 0,14%, iar indicele BET-NG…

- Primul milion de euro in tranzactii pe Bursa de la Bucuresti (BVB) a fost atins in sesiunea de luni dupa 37 de minute de la deschidere, in timp ce indicele de referinta al pietei locale BET se situa la 18.506,49 puncte, in scadere nesemnificativa, de numai 0,01 %, comparativ cu sedinta de tranzactionare…

- Traderii erau inactivi, marți, la Bursa de Valori București (BVB). La 60 de minute dupa deschidere, indicii erau pe roșu total. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 0,01 la suta, cu 18.439 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost de 6.473.216 lei (1.301.18 euro), fiind tranzacționate un total…

- Bursa de Valori București (BVB) a deschis sedința din 8 iulie cu o evoluție a indicilor preponderent pe roșu. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 0,02 la suta, cu 18.439 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost de 2.647.461 lei (531.907 euro), fiind tranzacționate un total de 1.659 acțiuni,…

- Tranzacțiile din 10 iunie, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței, cu depreciere in majoriate a indexilor. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra o scadere de 0,15 la suta, iar indicele BET Plus, care arata…

- Bursa de Valori București a deschis sedința din 7 iunie cu o evoluție mixta a indicilor, pe plus și minus, iar principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 1,25 la suta, la 60 de minute, de la debutul tranzacțiilor. Principalii indici erau in scadere, cu excepția indicelui BET-FI al SIF-urilor…

- La al doilea maxim istoric consecutiv a ajuns luni indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti. Dupa o crestere de 1% vineri, la 17.362,8 puncte, benchmark-ul s-a apreciat in prima sesiune de saptamana aceasta cu 0,77% la 17.495,9 puncte, scrie Ziarul Financiar.

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…