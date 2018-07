Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a refuzat sa gazduiasca o Unitate de Iradiere a Tumorilor Canceroase, proiect dezvoltat de Organizatia Europeana pentru Cercetare Nucleara (CERN), astfel ca Romania, Albania, Bulgaria sau Muntenegru ar putea gazdui centrul de cercetare, informeaza presa elena.

- Razvan Burleanu vrea 16 echipe in Liga I incepand cu sezonul 2020-2021. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca doreste ca numarul echipelor din Liga I sa creasca de la 14 la 16. “Proiectul nostru este de a avea 16 echipe in Liga I, speram sa putem face…

- "Accidentele mortale" sunt definite drept cele care duc la moartea victimei in termen de un an de la producerea accidentului, conform statisticilor europene privind accidentele de munca. In termeni mai generali, un accident la locul de munca este definit ca un eveniment ce ce duce la vatamarea fizica…

- Florin Prunea, un contestatar al lui Razvan Burleanu, a reacțioant dur dupa inregistrarile publicate de Gazeta Sporturilor in care membrii Comitetului Executiv al FRF il injura pe fostul portar și pe alți susținatori ai lui Ionuț Lupescu. (Detalii aici) "Nu ma mira felul in care se comporta Goga. El…

- Unul din cinci romani nu iși permite cheltuieli esențiale pentru bugetul familiei. Cu toate acestea, fața de 2016, situația s-a ameliorat, romanii ajungand inaintea grecilor la capitolul deprivare materiala. Surpriza in statisticile Eurostat privind deprivarea materiala a europenilor. Ponderea romanilor…

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat. La sfarsitul anului 2017, cele mai scazute rate ale datoriei publice…

- Datele Eurostat releva o diferenta uriasa intre costul cu forta de munca/ora intre tarile din Uniunea Europeana. Bulgaria si Romania se afla la coada clasamentului, cu cel mai mic cost pe ora de munca, in vreme ce Danemarca si Belgia sunt tarile in...

- In memoria celor peste 2.000 de detinuti care au murit in lagarele Canalului Dunare-Marea Neagra in perioada 1950 – 1953, Paul Andreescu (79 de ani), presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania, Filiala Constanta, vrea sa amenajeze un muzeu in aer liber.