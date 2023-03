Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu, a reacționat, in urma declarațiilor date luni de antrenorul Marius Șumudica (52 de ani), cel care a spus ca meciul caștigat de Romania cu Andorra a fost unul slab din toate punctele de vedere, dar și ca micuța selecționata din Pirinei ar…

- Mihai Stoichița a reacționat la GSP LIVE dupa ce naționala Romaniei a fost criticata la finalul partidei cu Andorra, caștigata cu 2-0. Romania - Belarus are loc marți pe, Arena Naționala, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Gica Popescu (55 de ani), fost capitan al naționalei Romaniei, nu a fost pe deplin mulțumit de prestația „tricolorilor” din victoria cu Andorra, scor 2-0, debutul in preliminariile EURO 2024. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la 21:45. Meciul va fi live TEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima…

- Aproximativ 23.000 de bilete au fost vandute pentru meciul dintre Romania și Belarus, programat marți, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Romania a obținut victoria scontata la debutul…

- Marius Lacatuș (58 de ani), fostul component al „Generației de Aur”, a vorbit despre victoria Romaniei cu Andorra, scor 2-0, in primul meci din preliminariile EURO 2024. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la 21:45. Meciul va fi live TEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Lacatuș s-a declarat…

- Romania a debutat cu o victorie in preliminariile pentru EURO 2024, 2-0 in deplasarea din Andorra. „Tricolorii” vor poposi o zi in Spania, apoi vor reveni la București pentru disputa cu Belarus. In celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel - Kosovo 1-1Urmatorul meci…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Elvetiei, Murat Yakin, vrea ca echipa lui sa-si impuna jocul in meciul de sambata cu Belarus, la debutul in preliminariile EURO 2024, in Grupa I, din care face parte si Romania, informeaza radioteleviziunea RTS.Impresia artistica este putin importanta, doar victoria…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat obiectivul pentru primele doua meciuri ale Romaniei in preliminariile Euro 2024. La finalul Comitetului Executiv din 3 martie, Burleanu a anunțat ca Romania e obligata sa caștige meciurile de la finalul lunii, pentru a spera la calificarea la Euro 2024. Naționala…