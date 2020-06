Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri seara, ca fotbalul romanesc trece din starea de alerta in una de urgenta, dupa ce mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 au fost descoperite la cluburi din Liga I."Remarcam o lipsa de proceduri a nivelul DSP-urilor nationale. Cred ca…

- In cazul aparitiei de cazuri de infectare cu noul coronavirus intr-un hotel sau restaurant, daca acesta are stabilite circuite diferite, nu se va inchide intreaga unitate, ci doar sectiunile afectate, a precizat presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- "Am trecut de varf. Varful a fost o faza de platou. In ultimele zile se constata o clara descreștere de la zi la zi. Sunt 166 de pacienți la terapie intensiva, doar 20% sunt ventilați mecanic. Suntem pe panta descendenta", a spus secretarul de stat Horatiu Moldovan. "Ne așteptam in sezonul…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a participat duminica la un miting alaturi de susținatorii sai, sfidând înca o data standardele de sanatate și regulile de distanțare sociala, într-un moment în care țara înregistreaza aproape jumatate de milion de cazuri de infectare…

- CHIȘINAU, 18 apr – Sputnik. La conferința de presa a participat și președintele Republicii Moldova. © Sputnik / Илья ПиталевMinisterul Sanatații anunța ca inca un pacient cu coronavirus a decedat La o luna și doua saptamani din momentul in care, 7 martie 2020, a fost inregistrat primul…

- Scandalul politic dintre PSD și PNL continua in plina pandemie! Președintele CJ Neamț Ionel Arsene ii acuza pe liberali ca se lauda cu proiectele inițiate de el in județ. In acest sens, Arsene face dovada cu fotografii ale documentelor de ședința.„Am condus vineri, 10 aprilie, o ședința extraordinara…

- FIFA a anuntat crearea unui fond de urgenta pentru combaterea crizei generate in lumea fotbalului de pandemia de coronavirus, conform unui comunicat oficial al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF), informeaza Agerpres . Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj tuturor federatiilor membre…

- Șeful administrației județene a avut ieri o conferința telefonica cu Excelența Sa, Jiang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, subiectul principal fiind gasirea unor soluții și oportunitați comune de cooperare in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Președintele…