Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor a publicat in ediția de azi discuții de la intalnirea secreta in care s-a pus la cale realegerea lui Razvan Burleanu la FRF. Silviu Cringasu, președintele AJF Prahova, a reacționat dur dupa ce Octavian Goga, reprezentatul AJF-urilor in Comitetul Executiv al FRF, a declarat ca "".…

- Gazeta Sporturilor incepe azi publicarea discuțiilor de la intalnirea secreta in care s-a pus la cale realegerea lui Razvan Burleanu la FRF. Click AICI pentru episodul 1 Episodul 2: "Aia care sunt impotriva le faceți o recomandare prieteneasca: oricum caștigați, stați acasa!" Burleanu le propune oamenilor…

- Florin Prunea, susținatorul lui Ionuț Lupescu la alegerile FRF, s-a enervat teribil cand a auzit replica lui Razvan Burleanu dupa ce a caștigat un nou mandat. "Nu a fost un fleac, dar i-am ciuruit", a spus Burleanu dupa ce a triumfat in fața lui Lupescu. Asta a fost și replica ce l-a infuriat teribil…

- Dumitru Dragomir, 71 de ani, a vorbit depre greșelile facute de Razvan Burleanu, 33 de ani, și Ionuț Lupescu, 49 de ani, in campania pentru președinția FRF. Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te va ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri. Ramai pe GSP.RO pentru a afla…

- Ionut Lupescu a postat, vineri, un mesaj pe Facebook in care arata ca Razvan Burleanu a mintit atunci cand a spus ca fostul international nu a demisionat din cadrul forului european. Gazeta Sporturilor a cerut lamuriri la UEFA si forul european a confirmat ca acesta nu mai lucreaza la Nyon. "UEFA…

- Ionuț Lupescu, susținut la alegerile de la FRF de Ioan Timofte și Iosif Rotariu. Se ingroașa lista celor care il vor președintele federației. La lansarea candidaturii, Lupescu a avut alaturi, in sala, un numar de 29 de foști internaționali . Pe parcurs, și alții și-au exprimat susținerea fața de ”Neamț”.…

- Care e situația inaintea alegerilor pentru șefia FRF din aprilie. Razvan Burleanu se lauda cu 210 voturi la viitoarele alegeri pentru șefia FRF. Ionuț Lupescu ezita in continuare. ”Continuam sa demonstram, dragi coechipieri, ca avem forța de a consolida toate lucrurile bune facute pentru fotbal in ultimii…

- Gazeta Sporturilor de luni a publicat in exclusivitate un interviu cu Gavrila Vasilescu, omul care l-a ajutat pe Razvan Burleanu sa inființeze federația de minifotbal. Și apoi l-a sprijinit in campania pentru caștigarea federației de fotbal adevarat in 2014.Vasilescu nu e un personaj foarte cunoscut,…