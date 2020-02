Aproximativ jumatate din banii romanilor care stau in banci nu produc nimic, a declarat marti directorul de Investitii la Raiffeisen Asset Management, Robert Burlan, care le-a recomandat romanilor sa isi plaseze banii in fonduri de investitii. "Eu m-as adresa in primul rand nu celor care au decis sa investeasca si isi pun problema sa mearga in fond sau direct in piata, ci celor care inca nu s-au decis sa investeasca, pentru ca la finalul anului 2019 in conturile bancare curente existau 104 miliarde de lei, in crestere cu 20 de miliarde de lei comparativ cu finalul anului precedent. Spre comparatie,…