Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de un plan privind eliminarea totala a carbunelui dintre sursele de producere a energiei, plan care sa fie aprobat prin lege, asa cum s-a intamplat in Germania, a declarat, marti, Daniel Burlan, directorul general al Complexului Energetic Oltenia, intr-o conferinta de specialitate.…

- Romania ar trebui sa vina in curand cu un plan de renuntare totala la utilizarea carbunelui pentru a produce energie, intrucat aceasta resursa nu are niciun viitor, a declarat, marti, Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, in cadrul unei conferinte de specialitate. "Trebuie…

- Carbunele nu are niciun viitor, a declarat marți Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, în cadrul unei conferinte pe teme de energie. Acesta considera ca România trebuie sa vina cât mai repede cu un plan de renunțare totala la carbune pentru trecerea la energie…

- Romania ar trebui sa vina in curand cu un plan de renuntare totala la utilizarea carbunelui pentru a produce energie, intrucat aceasta resursa nu are niciun viitor, a declarat astazi Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, in cadrul unei conferinte de

- Romania ar trebui sa vina in curand cu un plan de renuntare totala la utilizarea carbunelui pentru a produce energie, intrucat aceasta resursa nu are niciun viitor, a declarat, marti, Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, in cadrul unei conferinte de specialitate. …

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane Complexului Energetic Oltenia SA („CE Oltenia”) sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, potrivit unui comunicat…

- Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au produs aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, arata datele publicate astazi de Eurostat . In comparație cu 2009, producția de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate, potrivit sursei citate.Cea…

- ​România a ieșit din lupta pentru medalii dupa înfrângerea din meciul contra Croației, însa pâna și Cristina Neagu recunoaște ca era aproape imposibil ca tricolorele sa se întoarca acasa cu o clasare pe podium. Cea mai valoroasa jucatoare a României vorbește…