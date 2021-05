Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor intampina noi probleme de sanatate odata cu sfarșitul de primavara și apropierea anotimpului de vara. Fiind o fire deschisa și extrem de activa in mediul online, celebrul prezentator de la Burlacul li s-a plans fanilor sai. Iata despre ce este vorba și cum arata confesiunea artistului!

- Razvan Fodor, indragitul prezentator de la Burlacul, a impartașit cu fanii, inca de la prima ora, motivul pentru care s-a trezit nervos. Intr-o nota comica, totuși, vedeta le-a transmis oamenilor din mediul online motivul din cauza caruia este cu ''nervii la pamant''.

- Seara trecuta s-a incheiat cu o noua eliminare la Burlacul. Andi Constantin a decis sa se desparta dce inca o concurenta, iar Ceremonia Trandafirului a fost un moment foarte tensionat. Dupa ce și-a explicat alegerea facuta, tanara și-a luat la revedere de la colegele ei.

- Decizie șocanta la Burlacul. Roxana Rapaila a decis sa paraseasca emisiunea inainte de Ceremonia Trandafirului. Focoasa șatenta i-a expus lui Andi Constantin motivele pentru care vrea sa plece și și-a asumat decizia. Cum a reacționat fosta ispita de la Insula Iubirii? Nimeni nu se aștepta la acest lucru.

- Fetița lui Razvan Fodor și a Irinei a implinit 10 ani, iar parinții ei ii vor organiza in acest weekend o petrecere restransa la care vor participa cunoștințe. Prezentatoru „Burlacul” are insa niște reguli stricte, pe care le pune in aplicare in perioada pandemiei. Invitații vor fi primiți la el acasa…

- In cel de-al șaselea sezon al emisiunii, Burlacul a plecat alaturi de 13 de tinere intr-o calatorie plina de emoție și aventura, in locații inedite din Turcia. Cine sunt concurentele care merg mai departe.

- Razvan Fodor sufera de astm, iar aceasta problema l-a afectat foarte mult de-a lungul timpului. Prezentatorul de la Burlacul a marturisit la Xtra Night Show ca au fost doua momente in care a crezut ca va muri!

- Razvan Fodor, prezentatorul emisiunii Burlacul, este un familist convins, avand o soție minunata și o fetița superba cu care se mandrește. De curand, fiica lui a implinit 10 ani, iar Razvan Fodor i-a transmis un mesaj emoționant.