- In episodul 11 al show-ului Burlacul sezon 6, difuzat pe 20 mai 2021, Melissa Azak și Andi Constantin au avut parte, din nou, de un single date. Cei doi au petrecut cateva momente la o terasa, dupa care au facut o calatorie cu barca.

- Alexandra Mucea s-a suparat ca Andi Constantin a uitat de ziua ei de nume și a facut dezvaluiri neașteptate. Nu a durat mult și aceasta a primit un cadou, in episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat pe 13 mai 2021.

- Catrina a primit o scrisoare de la Andi Constantin, in episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat in data de 13 mai 2021. Se pare ca acest lucru a starnit o discuție destul de aprinsa intre ea și Ana Bene.

- In timp ce Andi Constantin se relaxa alaturi de Kubra la piscina, fetele au lasat inhibițiile deoparte și s-au intrecut in mișcari de dans senzuale. Acesta a fost momentul in care Alexandra Mucea a facut dezvaluiri neașteptate, in episodul 10 din show-ul „Burlacul”, difuzat in 13 mai 2021.

- In episodul 9 al show-ului Burlacul sezon 6, Andi Constantin le-a invitat in oraș pe Simona Balaceanu, Melissa și Alexandra Mucea. Cei patru s-au distrat pe cinste la date, acolo unde a avut ocazia sa afle mai multe detalii despre pretendentele la inima lui.

- Este unul dintre cei mai ravniți barbați din showbiz, insa ascunde o mare durere in suflet. Drama neștiuta a lui Andi Constantin. Burlacul a fost in depresie timp de 6 luni din cauza unui accident de mașina. Incidentul i-a schimbat complet viața fostei ispite de la Insula Iubirii, iar declarațiile lui…

- Andi Constantin și Alexandra Mucea au avut parte de o intalnire in Bazar. Burlacul a ales aceasta locație pentru ca, potrivit lui, aceasta se potrivește cu starea vesela a tinerei pretendente.

- Dupa emisiune, Andi Constantin va fi cel care va dezvalui totul despre fete și experiențele traite intr-un nou show, numit "Burlacul - Destainuiri", alaturi de un invitat special, chiar pe Antena Play.