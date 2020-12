Burlacu – victorie importantă în Liga Naţională Cu ploieșteanul Catalin Burlacu pe banca tehnica, CSA Steaua București s-a impus in fața lui CSO Voluntari cu scorul de 79 – 74, dupa o partida foarte spectaculoasa. Multiplul campion al Romaniei a fost rugat sa explice sentimentele pe care le are in acest context in care suporterilor nu le este permis accesul in sali, atmosfera electrizanta de alta data fiind inexistenta. „E un sentiment trist. E ca in filmul „Nunta muta”. Trebuie incet, incet sa ne gandim și sa ne aplecam și inspre sport. Trebuie sa incepem și noi ca in alte țari sa lasam lumea in tribune, la distanța, cu toate masurile de precauție.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

