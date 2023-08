Stiri pe aceeasi tema

- O interventie militara in Niger pentru a-l restabili pe presedintele ales Mohamed Bazoum, rasturnat de un puci, ar fi considerata ca „o declaratie de razboi impotriva Burkina Faso si Mali”, au indicat luni intr-un comunicat comun guvernele de la Ouagadougou si Bamako, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Burkina Faso si Mali au emis o declaratie comuna in care au afirmat ca vor considera declaratie de razboi impotriva lor orice fel de interventie militara in Niger, anunța Rador.Cele doua tari, care au conducere militara, au precizat ca, intr-un astfel de scenariu, vor actiona in apararea vecinului…

- Rusia da marea lovitura in plin razboi. S-ar parea ca Vladimir Putin are un nou aliat, extrem de puternic. Cum s-a intamplat așa ceva? Moscova si tari africane s-au angajat sa promoveze o ”ordine mondiala multipolara” si sa lupte impotriva ”neocolonialismului”, a anuntat presedintele rus Vladimir Putin…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, un grup de cooperare al

- Se reincinge Dosarul transnistrean - Moscova avertizeaza ca orice `provocare` la adresa soldaților ruși staționați acolo e un atac impotriva RusieiMoscova avertizeaza asupra oricaror incercari de destabilizarea a situației legate de Transnistria și va considera provocarile impotriva militarilor ruși…

- Occidentul, in frunte cu SUA, duce „un razboi hibrid nedeclarat” impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat sa o faca si in Belarus (sase ani mai tarziu), a declarat…

- In aceste zile Ucraina a demarat marea contraofensiva impotriva trupelor rusești, iar informațiile din teren dau ca sigure eliberarea a cel puțin 6 localitați din sud-estul țarii. In tot acest timp, Vladimir Putin a recunoscut ca forțele sale militare au suferit pierderi semnificative in timpul luptei…

- Mai multi directori ai unor companii care dezvolta inteligenta artificiala (AI), printre care si Sam Altman, CEO-ul OpenAI, s-au alaturat marti unor experti si profesori din domeniu pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la „cresterea riscului de disparitie (a omenirii n.r.) din cauza AI”, relateaza…