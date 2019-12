Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Roch Marc Kabore, a decretat doua zile de doliu național ca urmare a atacului.Confruntarile intre militanți și forțele de ordine au durat mai multe ore, iar in cele din urma militarii au reușit sa ii indeparteze pe atacatori, de la care au confiscat un numar

- HOROSCOPUL SAPTAMANII 16-22 decembrie. Saptamana dinaintea Craciunului aduce pentru majoritatea zodiilor munca multa, implicare, efort. Citește predicțiile astrale pentru fiecare zodie in parte pentru saptamana 16-22 decembrie 2019, conform...

- Armata Nigerului a suferit cele mai grele pierderi de cand se confrunta cu pericolul jihadist, in cursul atacului de marti asupra taberei Inates, in vest, in apropierea frontierei cu Mali, noteaza AFP. "Din nefericire, deplangem urmatorul bilant: 71 de militari ucisi, 12 raniti, persoane date disparute…

- La Ocna Mureș, locuitorii sunt invitați, in 21 decembrie, la un eveniment menit sa recreeze atmosfera sarbatorilor din ajunul Craciunului, in centrul orașului. Este inițiativa unuia dintre locuitori, care dorește sa ofere ocazia ocnamureșenilor sa ”dea inapoi ceva orașului” și ”sa o faca cu drag”, dar…

- La evenimentul organizat de Jurnal Bihorean și Bihon.ro, copilasii au putut vedea momentul de magie care a facut sa apara Mos Craciun. Magie Mos Craciun este magic, el poate aparea oriunde. Insa are nevoie de o formula magica pe care o cunoaște doar magicianul Lorenzo-Cristian. Magicianul…

- Iulius Town pornește seria surprizelor pregatite pentru clienți, in așteptarea Craciunului. Concerte, targuri, spectacole pentru copii, sunt doar o mica parte din evenimentele pregatite de cel mai important centru comercial din urbea de pe Bega. Cum sarbatorile de iarna merg mana in…

- Sarbatorile de iarna reprezinta una dintre cele mai frumoase perioade din an, așa ca nu este de mirare ca acestea sunt așteptate cu nerabdare de mulți dintre noi. Fie ca iubim tradițiile din preajma Craciunului și a Anului Nou ori bunatațile pe care le pregatim pentru zilele de sarbatoare, cert este…

- Palcuri de arbori strajuie drumul pana in zare. Sunt arbori micuti care isi zoresc nasurile din pamant, tise mandre cu cetina de smarald, molizii arginti ai Craciunului sau tuia infoiate precum niste doamne cu crinolina. Un recital de culori care te trece prin intreg penajul padurii…