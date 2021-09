Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de civili au fost uciși de talibani in Valea Panjshir, unde islamiștii au reușit sa elimine cea mai mare parte a opoziției armate, transmite BBC, care precizeaza ca a avut acces la imagini și marturii care atesta omorurile.

- Burkina Faso a inceput joi trei zile de doliu national in urma atacului jihadist de miercuri in care au fost ucisi 47 de jandarmi si civili in nordul tarii, intr-un nou masacru care ridica semne de intrebare cu privire la capacitatea fortelor de securitate de a combate violentele jihadiste, transmite…

- Treizeci de oameni - 15 soldați, 11 civili și 4 auxiliari ai armatei - au fost uciși miercuri în atacurile asupra unor sate din nordul Burkina Faso de catre jihadiști, a anunțat joi Ministerul Apararii, potrivit AFP.Miercuri la prânz, „populațiile satelor Dambam, Guevara și…

- In total, 15 militari din trupele Nigerului si-au pierdut viata sambata si alti sase sunt "dati disparuti" dupa un atac "terorist" in departamentul Torodi (sud-vest) langa frontiera cu Burkina Faso, a anuntat duminica seara Ministerul Apararii de la Niamey, noteaza AFP. Ministerul a explicat…

- Aproape 2.400 de civili afgani au fost ucisi sau raniti in mai si iunie in timp ce luptele intre insurgentii talibani si fortele de securitate afgane au escaladat, un numar record pentru aceste doua luni de cand au inceput sa fie efectuate inregistrarile in 2009, a anuntat ONU, citat de Reuters.

- Aproape 2.400 de civili afgani au fost ucisi sau raniti in mai si iunie in timp ce luptele intre insurgentii talibani si fortele de securitate afgane au escaladat, un numar record pentru aceste doua luni de cand au inceput sa fie efectuate inregistrarile in 2009, au anuntat luni Natiunilor Unite,…

- O descarcare electrica a lovit si ucis 16 persoane care isi faceau selfieuri in ploaie, in varful unui turn al fortului Ambser, o atractie turistica la Jaipur, in nordul Indiei, iar majoritatea mortilor erau foarte tineri. potrivit unui angajat al politiei, relateaza BBC News, arata News.ro.…

- Cincizeci si cinci de persoane si-au pierdut viata in Sri Lanka in ultimele sase luni in urma conflictelor dintre oameni si elefanti, au relatat marti media locale, informeaza agentia Xinhua. De asemenea, 158 de elefanti salbatici au fost ucisi in aceasta perioada. Potrivit unui raport al…