Burghelia, Confidas: In 2020, statul trebuie sa scape de imaginea de rau-platnic si sa se digitalizeze

- ■ Casa de Sanatate nu a rambursat sumele achitate de firme pentru concediile medicale ale angajatilor din luna ianuarie ■ un singur grup de firme are de incasat 337 mii de lei ■ La Conferinta de presa a PNL Neamt, de joi, 14 noiembrie, senatorul Eugen Tapu, a amintit ca printre multele disfunctii „mostenite“…

- Statele Unite sunt foarte suparate din cauza achizitionarii de catre Turcia a sistemelor ruse de aparare anti-racheta și ar putea impune sancțiuni Ankarei, daca nu "scapa" de acestea, a declarat duminica consilierul pentru Securitate Naționala al Casei Albe, Robert O'Brien, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Apar detalii macabre despre victimele din camionul-frigorific descoperit zilele trecute in Marea Brtitanie. Cei 39 de oameni si-au dat ultima suflare incercand sa scape din containerul frigorific. In ultimele clipe de viata, pasagerii au trimis mesaje de adio familiei, pe telefonul mobil.

- Statul se imprumuta din nou de la populație. Finanțele lanseaza noi emisiuni de titluri de stat, cu dobanzi intre 3,5% si 4,5% pe an Ministerul Finantelor lanseaza, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,50% pe an si 4,5% pe an…

- Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, a lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban si a PNL, dupa ce acestia au citit joi motiunea de cenzura, iar Opozitia pare sa aiba sanse sa dea jos Guvernul Dancila.

- "Domnul Valcov e acolo, toata lumea e acolo. Ce, a plecat cineva? Darius Valcov "e in continuare consilierul doamnei Dancila pe problemele astea economice extraordinare pe care le-a facut foarte bine, pana la urma", spune Ponta, care a intrebat retoric "cine credeti ca se ocupa de probleme de finante…

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Vadim Brinzan, sustine ca, timp de 100 de zile de la accederea in functie, a lucrat pentru deconspirarea schemelor de la Moldtelecom, Calea Ferata, ANTA, Cricova sau Metalferos. Potrivit lui, statul a fost delapidat cu cel putin un miliard de lei, transmite IPN.