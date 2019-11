Stiri pe aceeasi tema

- Procesul prin care Gheorghe Iliescu cere reincadrarea lui ca director comercial la Complexul Energetic Rovinari s-a reluat ieri la Tribunalul Gorj cu o amanare. Judecata respectiva a inceput cu mai bine de un an in urma, instanta gorjeana respingand...

- Trei barbați acuzați ca au sechestrat și violat doi copii, in Capitala, au fost trimiși in judecata, aceștia fiind, in prezent, in stare de arest. In urma cercetarilor s-a stabilit ca faptele au avut loc in aprilie 2013, iar copiii ar fi fost amenințați inclusiv cu un pistol, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ieri, la Judecatoria Constanta a avut loc primul termen de judecata in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a trei persoane din judetul Constanta in dosarul referendumului national organizat in iulie 2012 pentru demiterea…

- Procurorii de la DNA Militar l-au trimis in judecata in 13 februarie pe Emile Kharaat, un martor cheie din dosarul de corupție al fostului ofițer de contrainformații SRI Daniel Dragomir.Numele martorului care se regasește in procesul ofițerului figureaza pe portalul instanțelor, acuzația adusa…

- Viorica Dancila și PSD au dat in judecata cel mai mare furnizor de gazduire a domeniilor de internet din Romania (Romarg SRL) și cel mai important institut de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor din Romania (ICI Bucuresti) pentru domeniul www.vioricadancila.ro.…

- O femeie, director tehnic la Google, a dat in judecata compania acuzand-o de discriminare de gen și incalcarea Pactului Egalitații din SUA. Ulku Rowe susține ca a fost platita cu „sute de mii de dolari” mai puțin de cat colegii ei barbați, adesea mai puțin calificați decat ea. Cand s-a plans conducerii…

- Procesul in care fostul procuror general Augustin Lazar solicita din partea Ministerului Justiției daune morale de 1 leu a inceput marți, 3 septembrie, cu o amanare. Fostul procuror general cere din partea Ministerului Justiției sa i se acorde daune morale de un leu, informeaza Agerpres. De asemenea,…

- KFC, urmand exemplul lantului Burger King si al "Whopper"-ului sau vegetarian, va testa la randul sau o specialitate fara carne, a anuntat luni compania americana cunoscuta pentru specialitatile sale din pui fript, relateaza AFP. Un test va fi realizat pe parcursul unei singure zile si…