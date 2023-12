„Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai ca evolutiile in piata globala sunt impredictibile, e un conflict in Ucraina, e un conflict in Orientul Mijlociu, nu stiu ce va face Iranul sau Arabia Saudita, daca acest conflict se va extinde. Si atunci decat sa-i supui pe romani unei presiuni, unei incertitudini din perspectiva pretului la factura…