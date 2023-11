Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca Romania este una dintre cele mai sigure tari din Uniunea Europeana, el susținand ca oamenii de afaceri romani „nu platesc trei randuri de garzi 24 de ore din 24, ca sa fie protejati asa cum o fac altii din alte tari europene”, potrivit Agerpres. „Am stat…

- Romania are cel putin 10 premiere europene in sectorul gazelor si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Ungurii nu au renunțat la ideea de a cumpara gazele pe care OMV Petrom și Romgaz la vor extrage incepand cu anul 2027 din uriașul zacamant Neptun Deep din partea romaneasca a Marii Negre. Ministrul roman al Energiei, Sebastrian Burduja, a aratat ca pana atunci Romania trebuie sa-și dezvolte industria,…

- In luna septembrie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.2% fața de septembrie 2022, atingandu-se un nivel de 861.062 unitați. In perioada ianuarie-septembrie 2023: au fost inmatriculate in total 7.936.853 unitați, in creștere cu +16.9% fața de perioada similara…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a declarat miercuri, in urma unei intrevederi cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca Ungaria „semnaleaza” intentia de a cumpara mai mult gaz din Romania, pentru a reduce dependenta de Rusia si a sustinut ca proiecte de exploatare precum Neptun Deep ar trebui…

- Tara noastra sta bine in privinta lucrarilor de constructii, comparativ cu celelalte țari-membre al Uniunii Europene. Lucrarile de constructii au scazut in iunie cu 1% in zona euro si cu 0,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un avans de 0,2% in zona euro si de…

- Creștere semnificativa a inmatricularilor de autoturisme noi in Europa. Romania a raportat un avans de aproape 13% In luna iulie, inmatricularile de autoturisme noi in Europa (inclusiv Uniunea Europeana, Marea Britanie și țarile EFTA) au inregistrat o creștere notabila de 16,7% in comparație cu aceeași…

- Europa este ingrozita de modul in care sunt tratați batranii, dar și persoanele cu dizabilitați din centrele din Romania. Ingrijorarea pentru acești oameni a fost exprimata de comisarul european pentru drepturi sociale, Nicolas Schmit, intr-o scrisoare catre ministrul muncii, in care mai spune ca astfel…