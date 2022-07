Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa nu mai poata participa la viitorul ciclu de programe ale Agentiei Spatiale Europene (ESA), daca nu va plati cel putin 63 de milioane de euro din datoria de 102 de milioane de euro catre acest for, a atras atentia, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja,…

