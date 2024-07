Anunțul ministrului Energiei Romania este foarte angajata sa faca tranzitia verde intr-un mod pragmatic si fezabil, un exemplu pentru regiune si lume, si asta inseamna utilizarea gazelor pe termen scurt si mediu, dar si a energiei nucleare, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la Forumul de Afaceri al Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in Energie si Clima (P-TECC), noteaza Agerpres . „Temele pe care le vom aborda in aceste zile sunt absolut critice. Securitatea energetica si tranzitia, investitiile in infrastructura, promovarea energiei curate, facilitati geotermale,…