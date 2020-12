Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat, Sebastian Burduja, deputat ales in parlamentul Romaniei, se declara onorat pentru poziția in care a fost ales. „Sunt onorat sa incep de luni mandatul de deputat in Parlamentul Romaniei, din partea Partidului Național Liberal. Am primit astazi certificatul constatator…

- Lumea de azi traieste intr-o paradigma gresit inteleasa de foarte multi, in care scopul vietii a devenit fericirea, iar daca ne facem din asta un sens, pierdem orice fel de ancora, a afirmat Sebastian Burduja, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice (MFP), in cadrul unei altfel de conferinte…

- Gabriel Oprea, fost ministru si girant al functiei de premier la un moment dat, candideaza independent pentru un loc de deputat in Bucuresti,. Biroul Electoral, care a validat listele propuse de partide, a validat si candidatura lui Gabriel Oprea care doreste sa revina in politica mare. Mai multe…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a depus, miercuri, la Biroul Electoral de circumscriptie, listele de candidati pentru alegerile parlamentare. "Suntem candidatii pentru municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea…

- Procesul de conectare a caselor de marcat inteligente la servere dedicate se va finaliza in prima parte a anului viitor, in timp ce proiectul de implementare a facturii electronice cu numar unic de inregistrare se va incheia la finele anului 2021 – inceputul lui 2022, a anuntat, astazi, la prima editie…

- Partidul Miscarea Populara a depus sambata, la Biroul Electoral Municipal, listele pentru Bucuresti ale candidatilor la alegerile parlamentare. Eugen Tomac, presedintele partidului, deschide lista la Camera Deputatilor, iar la Senat - Cristian Diaconescu, scrie Agerpres. Partidul vrea sa ia 10% din…

- Filiala PSD Sector 1 a depus o solicitare la BEC Mai multe formatiuni politice au depus diverse sesizari la Biroul Electoral Central în legatura cu posibile fraude electorale la scrutinul de duminica, între acestea și solicitarea filialei PSD Sector 1 București de renumarare…

- Industria fondurilor de investiții are un rol vital in dezvoltarea economica a Romaniei și este parte a unui ecosistem care ajuta investitorii sa-și plaseze bine capitalurile și sa ajute economia sa prospere. Promovarea recenta a Bursei de Valori la statutul de piața emergenta inseamna o recunoaștere…