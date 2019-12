Burduja, numit secretar de stat la Ministerul Finantelor ​Sebastian Ioan Burjduja a fost numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) de catre premierul Ludovic Orban, conform unei decizii publicate in Monitorul Oficial.



Acesta este șeful PNL Sector 1. A condus Partidul Acțiunea Civica a Tinerilor (PACT), care în martie 2019 a fuzionat cu PNL.

El s-a intors in 2016 in Romania dupa 12 ani petrecuti in strainatate. Din 2012 a lucrat ca expert la Banca Mondiala. A studiat la universitati de prestigiu precum Stanford si Harvard. Sebastian Burduja a spus intr-un interviu ca si-a facut studiile in SUA cu ajutorul financiar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

