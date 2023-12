Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a fost intrebat duminica, la un post TV, despre situatia facturilor de la Hidroelectrica si cand va fi remediata aceasta situatie. „Hidroelectrica nu a fost niciodata o companie furnizoare. Ea nu a emis facturi, nu a avut niciun sistem pregatit, in varful crizii energetice i s-a…

- „Exista agentie la nivel national care se ocupa de unde punem statii de incarcare, ce capacitate avem, ce cerere vom avea acolo, pentru ca nu poti sa le pui la intamplare. Si sistemul acesta energetic national de transport, de distributie a energiei electrice are niste limitari”, a afirmat Sebastian…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…

- Romania are depozitele de gaze pline și este gata sa ajute in aceasta iarna Ucraina și Republica Moldova, a spus marți ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “Da, suntem la 103% aproximativ, grad de umplere Am facut supra-plinul. Este adevarat ca ne-am aratat disponibilitatea și fața de Republica Moldova,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari, transmite News.ro. El a adaugat ca Romania are al patrulea cel mai mic pret la gaze din Europa si ca suntem pe locul 16 la pretul energiei…

- ”Imi doresc ca iarna asta romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor. E important, pentru ca Romania are o schema de compensare-plafonare care inseamna ca, practic, sustinem diferenta dintre pretul pe factura al fiecarui roman sau al unor companii romanesti, ca sunt si clienti non-casnici,…

- Romania se afla in pragul unei revolutii energetice pentru care are nevoie de o viziune, definita in Planul National Integrat pentru energie si schimbari climatice, iar in paralel se lucreaza la o strategie energetica pentru Romania, spune Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.