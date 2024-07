Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un weekend cu cod portocaliu avem o noua avertizare meteo de același fel in Maramureș, valabila pentru 15 și 16 iulie. Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat. In cele doua zile, in Maramureș, estul și nord-estul Transilvaniei, valul de caldura va persista.…

- • Daca aș putea, aș obliga editurile sa publice pe ultima coperta, alaturi de numele și poza autorului, varsta la care autorul a scris cartea. In funcție de domeniul carții, varsta spune suficient cat sa reprezinte o informație utila despre ce vei gasi in interior.De asemenea, data fiind importanța…

- Valul de caldura prelungit impune luarea unor masuri prin care sa ne putem proteja organismul de efecte care uneori pot fi fatale. Un val de caldura este un fenomen meteorologic extrem, caracterizat printr-o perioada prelungita de caldura intensa. Cand temperaturile cresc, este esențial sa ințelegem…

- COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 11 iulie Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, zona continentala a Dobrogei, sudul Moldovei, vestul și sud-vestul Transilvaniei In Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de caldura excesiva, valabile in zilele de 10 si 11 iulie, in intreaga tara, transmite Agerpres. Conform prognozei de specialitate, miercuri, este Cod portocaliu de vreme calduroasa in judetele…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cu privire la codul galben de canicula de luni, 9 iulie. Mai multe județe intra și ele sub avertizare. De maine, mai multe județe plus capitala vor fi sub avertizare de cod portocaliu de canicula. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 10…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile vor ajunge la 39 de grade in regiunile sudice. Și in zilele urmatoare, valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- Decarbonizarea in energia termica a cladirilor rezidențiale din mediul urban este un obiectiv imposibil. Cogenerarea este mult prea scumpa fara subvenții masive, panourile solare nu funcționeaza iarna, iar pompele de caldura, pe care mizeaza Guvernul, sunt pur și simplu o aberație. Consumul de energie…