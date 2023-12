„Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei s-a ocupat si se ocupa de aceste controale si de aceste amenzi. Eu am salutat faptul ca au fost aplicate amenzi usturatoare. Sunt si acum, se desfasoara peste 170 de actiuni de control, deci ma astept ca sanctiunile sa vina si in noul an pentru cei care nu respecta legea. Despre ce a fost vorba in aceste cazuri care au dus la amenzi ca procent din cifra de afaceri, peste 1% din cifra de afaceri si pentru o companie in energie nu sunt bani putini, au cumparat energie mai ieftina, la pret plafonat, mai multa decat aveau nevoie pentru a…