Se poate spune ca Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, la alegerile din iunie, are imn de campanie. E vorba despre o melodie-manifest cu versuri care aduc in atenție principalele probleme cu care se confrunta locuitorii orașului condus, la momentul de fața, de catre Nicușor Dan. Politicianul liberal care a intrat in cursa pentru […] The post Burduja, imn de campanie cu versuri „graitoare”: „Vad ruine cand scot capul pe geam/ Si Bucurestiul cum se spala in lighean” – VIDEO first appeared on Ziarul National .