Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti este genul de proiect de care Romania are nevoie si el inseamna energie verde, investitie strategica, echilibrare de sistem, spune ministrul Energiei, Sebastian Burduja. “Se numeste Tarnita-Lapustesti. Un proiect de decenii, care a…

- “Ma bucur impreuna cu dumneavoastra de succesul listarii Hidroelectrica, pentru ca din 2020 a fost o munca grea, nu a fost o munca usoara, a fost o munca in echipa, a fost o munca in echipa cu conducerea Hidroelectricii, cu Fondul Proprietatea, un parteneriat, as putea spune, intre Guvern, partenerii…

- Pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europana urmeaza sa admita, printr-o rezoluție a Parlamentului European, ca a discriminat Romania și Bulgaria atunci cand le-a blocat intrarea in Spațiul Schengen. Rezoluția va ajunge la vot miercuri, 12 iunie a.c.,unde cel mai probabil va primi un vot pozitiv.…

- 12 ONG-uri din județele Alba, Arad, Buzau, Covasna, Cluj, Ilfov, Maramureș, Mureș, Teleorman și Timiș sunt susținute in implementarea de campanii de strangere de fonduri pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor educaționale și sociale desfașurate in comunitațile lor pentru un numar total de 2548…

- Sute de clujeni, printre care și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, au venit sa dea o vasla de ajutor pentru accesibilizarea lacurilor din Romania, la maratonul de vaslit desfașurat duminica, 9 iulie, la Cluj-Napoca, pe lacul Gheorgheni din Iulius Parc. Proiectul ”Spre normalitate in caiace…

- Ministrul desemnat al Energiei, Sebastian Burduja a declarat, miercuri, la audieri, ca Romania se confrunta cu o trilema energetica, deoarece avem trei deziderate care nu se pot indeplini intotdeauna in același timp. „Pe de o parte, siguranța, și eu numesc asta Romania sigura, in care ne asiguram securitatea,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, vineri, ca Romania ar putea fi reprimita in luna iunie, cu statut de observator, in consortiul ELI-ERIC, astfel incat proiectul laserului de la Magurele sa fie repus pe un drum „normal” si „corect”.

- 983 de copii cu varste intre 3-6 ani și 98 parinți, din 10 de comunitați defavorizate din județul Covasna, sunt beneficiari ai programului „Start in educație” – cel mai amplu proiect de educație timpurie din Romania. In timpul acțiunilor desfașurate, atat copiii cat și parinții lor s-au bucurat de suportul…