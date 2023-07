Burduja, despre legea care elimină dosarul cu şină: Va funcţiona în momentul în care fiecare român îşi va cere dreptul Fostul ministru al Cercetarii si Digitalizarii Sebastian Burduja a declarat sambata, referitor la legea privind eliminarea dosarului cu sina si debirocratizarea administratiei publice, ca legea va functiona in momentul in care fiecare roman isi va cere dreptul si in acel moment in care vor fi puse reflectoarele pe functionarii publici care nu inteleg sa respecte legea, potrivit news.ro. In opinia sa, functionarul care incalca legea trebuie cercetat disciplinar si chiar trebuie cercetat pentru fapte mai grave, cand abuzul e savarsit cu intentie, potrivit news.ro. CITESTE SI VIDEO - Avionul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

