- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune ca autoritatile au facut „supraplin” in ceea ce priveste stocurile de gaze pentru iarna aceasta. S-au inmagazinat 3,3 miliarde de metri cubi, a precizat ministrul. El spune ca intr-o iarna „normala”, cu cel mult doua episoade de ger pe luna, Romania nu va…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, s-a intalnit, miercuri și joi, cu patru comisari ai Uniunii Europene (UE), la Bruxelles. Burduja a subliniat ca UE este șansa de dezvoltare a Romaniei.Sebastian Burduja s-a intalnit la Bruxelles cu patru comisari europeni: Kadri Simson, comisar european pentru…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% și, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ministrul Energiei al Romaniei, Sebastian…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține ca a fost finalizat proiectul de lege referitor la exploatarea energiei eoliene offshore, iar țara noastra poate avea primele centrale din anul 2032.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore. Proiectul de lege a fost supus consultarii publice in perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, iar pe data de 28 august…

- Romania se afla in pragul unei revolutii energetice pentru care are nevoie de o viziune, definita in Planul National Integrat pentru energie si schimbari climatice, iar in paralel se lucreaza la o strategie energetica pentru Romania, spune Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Ministrul Energiei din Romania, Sebastian Burduja, a declarat vineri, 22 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa susținuta la sediul PNL Mureș, ca susține finalizarea proiectului Amenajarii Hidroenergetice Rastolița. "Poziția mea este ca proiectele incepute in sectorul energetic trebuie terminate…

- „Noi am facut aceste plati catre furnizori de la buget, Ministerul de Finante ne-a virat sumele si aceste plati au fost facute pana in luna septembrie. Dupa au fost alimentate din Fondul de tranzitie energetica si din impozitul pentru venitul suplimentar platit de platitorii de gaze. Nemairamanand bani…