As vrea ca toti romanii sa solicite investitii in cercetare asa cum solicita investitii in autostrazi, in spitale, in scoli, pentru ca este varful de lance al economiei romanesti, a declarat, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja in videoconferinta „Digitalizarea Romaniei”. „In zona de cercetare, in primul rand, e o chestiune de perceptie. Eu as vrea ca toti romanii sa solicite investitii in cercetare si sa le spun investitii, nu cheltuieli cu cercetarea, asa cum solicita investitii in autostrazi, in spitale, in scoli, pentru ca este varful de lance al economiei…