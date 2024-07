Stiri pe aceeasi tema

- In contextul perioadei deosebit de calduroase prin care trecem, Ministrul Energiei, domnul Sebastian Burduja, a prezidat, luni, Comitetul Ministerial pentru Sectorul Energetic. In cadrul intalnirii au fost analizate mai multe subiecte: Situația actuala din sistemul energetic național; impactul condițiilor…

- Sebastian Burduja a convocat comitetul ministerial pentru sectorul energetic. Ministrul Energiei a precizat ca, avand in vedere ca vremea este foarte capricioasa și canicula face ravagii, este nevoie de gestionare eficienta a situației actuale. Burduja, despre impactul caniculei asupra energiei In contextul…

- Romania inregistreaza in aceste zile preturi la energie electrica peste media tarilor europene. Este important de precizat ca aceste preturi sunt pe pietele spot, unde volatilitatea este data de mai multi factori, unii interni, altii externi, pe care ii voi detalia in randurile urmatoare. Romania inregistreaza…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a asigurat ca volatilitatea prețurilor la energie electrica nu va afecta facturile consumatorilor. El a subliniat ca sunt luate masuri de urgența pentru a gestiona situațiile care i-ar putea afecta negativ pe consumatorii finali. Burduja a explicat ca prețurile…

- In perioada urmatoare va fi reglementata reverva de capacitate, un mecanism in baza caruia Complexul Energetic Oltenia va primi sume de bani pentru a pregati permanent grupurile energetice, astfel incat sa le poata reporni in cazul in care va fi nevoie de energie in Sistemul Energetic Național. Nu numai…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunța ca se va schimba cadrul legislativ, in așa fel incat fiecare cetațean sa-și poata produce singur energia electrica sau sa poata prelua energia produsa in cadrul unei comunitați de energie. ”Ministerul Energiei creaza cadrul legislativ pentru a permite romanilor…

- Facturile la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a analizat impactul masurilor adoptate in 28 martie Au fost emise primele facturi pe luna aprilie la gaze și energie electrica. Fața…

