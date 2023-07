Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii comunei Tureni sunt afectați de mai multe zile de unele lucrari ale celor de la compania Orange, care au lasat fara semnal tv, internet sau plata POS toata comuna. Primaria Tureni a anunțat ca a formulat o adresa catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații,…

- Potrivit proiectului, la intrarile in localitațile unde exista risc de trecere automata pe o alta rețea, vor fi amplasate indicatoare de atenționare cu textul “ATENȚIE! RISC DE ROAMING INVOLUNTAR”.Noile semnalizatoare nu vor aparea insa foarte curand pe șosele. Proiectul de lege prevede ca Autoritatea…

- ”Conform Raportului de activitate al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anul 2022, numarul certificatelor de concediu medical a fost asemanator cu cel din anul 2021, aproximativ 8,4 milioane de documente”, anunta, luni, CNAS, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului citat, in 2021…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de 16,531 miliarde lei, in crestere cu 410,368 milioane lei fata de informarea anterioara, din data de 23 iunie 2023, a anuntat vineri…

- ANRE a avizat plata a 15,46 miliarde lei catre furnizorii de energie. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de aproape 15,46 miliarde lei, in crestere cu peste un miliard…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a publicat spre consultare proiectul de decizie de modificare și completare a deciziei nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio. Aceasta procedura este examinata periodic si imbunatatita…

- ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a afisat recent o postare pe pagina sa de Facebook care anunta inceperea activitatii conducerii proaspat votate de cate parlamentari. Mai precis, George Sergiu Niculescu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei si fost prefect al judetului…

- George Sergiu Nicolescu, secretarul de stat de la Energie, va caștiga in jur de 12.000 de euro la ANRE, instituție pe care o va conduce. El este deja un om cu o avere consistenta Liberalul Sergiu Niculoescu deține 5,6 hectare de pamant agricol in trei loturi in comuna Cogealac, județul Constanța, un…