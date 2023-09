”Pentru iarna aceasta, asa cum Romania a procedat si iarna trecuta, suntem absolut disponibili sa asiguram securitatea si furnizarea acestor resurse vitale pentru Republica Moldova. Republica Moldova inmagazineaza o cantitate de gaze in Romania, e adevarat o cantitate mica, pentru ca acestea sunt conditiile de piata, au posibilitatea sa inmagazineze mai ieftin in alte zone. In acelasi timp, si pentru energie electrica, Hidroelectrica a furnizat la un pret mai mic, anul trecut, decat pretul din piata catre Republica Moldova si suntem pregatiti si anul acesta sa facem tot ceea ce este posibil, tot…