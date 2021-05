Stiri pe aceeasi tema

- Este o crima ca plajele din Mamaia si Navodari sa fie deschise abia la 1 iulie, din moment ce ele sunt gata si pot fi predate imediat operatorilor pentru a fi amenajate, a afirmat, vineri, Alin Burcea, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), intr-o conferinta…

- Prim-ministrul a propus, ca stimulent de vaccinare, sa nu se mai poarte masca in birouri, de la 1 iunie 2021, daca toate persoanele care lucreaza in acel spațiu sunt imunizate impotriva COVID-19.In ceea ce privește HoReCa, se propune deschiderea la capacitate de suta la suta, daca personalul și clienții…

- Reprezentantii ABADL ii invita pe cei peste 100 de operatori de plaja care au contracte de inchiriere pe sectoarele din Navodari si Mamaia in vederea semnarii actelor aditionale, prin care se va modifica valoarea chiriei corespunzatoare cu lipsa de folosinta a sectoarelor de plaja Potrivit notificarilor…

- Procurorii DNA Constanta au gasit o constructie de lemn, posibil epava antica, in zona de excavare a nisipului pentru largirea plajelor din Mamaia, au declarat sursele Info Sud Est.Constructia, ingropata aproape in totalitate in nisip, a fost localizata la aproximativ 2 mile in larg, in zona cuprinsa…

- sursa foto: Facebook/ ABADL Procurorii DNA Constanța au gasit o construcție de lemn, posibil epava antica, in zona de excavare a nisipului pentru largirea plajelor din Mamaia, au declarat sursele Info Sud-Est. Construcția, ingropata aproape in totalitate in nisip, a fost localizata la aproximativ 2…

- Consilier comunal, "ajutor de primarldquo; si vicepresedinte si girant al Camerei de Comert din Constanta, farmacistul Ion Berberianu facea parte dintre cei ce au pus bazele orasului port in dezvoltare, Constanta inceputului de secol XIX. In prezent, mostenitorii sai, stabiliti in Germania, s au judecat…

- Apele Romane anunta ca cel mai mare proiect de infrastructura derulat de Romania ar putea fi stopat in cel mai scurt timp. DNA a cerut ca nicio ambarcatiune sa nu mai ajunga in zona Mamaia.

