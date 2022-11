Stiri pe aceeasi tema

- Naționala lui Edi Iordanescu a efectuat in aceasta seara antrenamentul oficial inainte de amicalul cu Slovenia. Romania - Slovenia e miercuri, de la 18:30. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArenaMoldova – Romania, duminica, 20 noiembrie, ora 20:30, Stadion Zimbru (Chișinau) La antrenamentul…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, saptamana aceasta, doua meciuri amicale. Primul este programat joi, 17 noiembrie, de la ora 18.30, pe Cluj Arena, contra Sloveniei, iar cel de-al doilea, duminica, 20 noiembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Zimbru” din Chisinau, in compania reprezentativei…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa ca respecta orice parere in privinta nationalei, dar si-ar dori mai multa sustinere si ca parerile sa fie echilibrate si obiective. El a subliniat ca va raspunde cu functia daca prima reprezentativa nu se va califica la…

- Cluj Arena, stadionul emblema al Clujului și al intregii Transilvanii, va gazdui joi, 17 noiembrie a.c., incepand cu ora 18:30, meciul amical de fotbal dintre reprezentativele Romaniei și Sloveniei.Iubitorii acestui sport, și toți cei care doresc sa incurajeze naționala Romaniei, sunt așteptați pe arena…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, este alaturi de capitanul Universitatii Craiova , Nicusor Bancu, regretand accidentarea suferita de acesta in meciul cu Rapid. Acesta i-a transmis marti seara, prin intermediul site-ului FRF, ca este asteptat „inapoi in familia Romaniei“. „Am primit cu mahnire…

- Naționala de fotbal a Romaniei revine la Cluj-Napoca dupa o pauza aproape de patru ani. Tricolorii vor disputa in 17 noiembrie un meci amical cu Slovenia, pe Cluj Arena, cu incepere de la ora 18.30.

- In luna noiembrie, Romania va juca meciurile din a doua fereastra a precalificarilor pentru EuroBasket. Tricolorii vor disputa doua partide in deplasare, in Cipru și in Portugalia, in 10, respectiv 13 noiembrie. Lotul convocat de Dragan Petricevic a fost aprobat de Colegiul Central al Antrenorilor,…

- Ciprian Marica (36 de ani), atacant cu 25 de goluri pentru Romania, ii ia apararea selecționerului Edi Iordanescu, in ciuda rezultatelor dezastruoase din Liga Națiunilor. Romania infrunta Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT…