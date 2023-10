Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 12-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 8 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Dupa 0-2 cu Farul, Dinamo a ajuns la trei infrangeri la rand in SuperLiga. Dar antrenorul Ovidiu Burca spune ca nu se gandește sa renunțe. Promovata la finalul sezonului trecut, Dinamo trece prin momente complicate in Superliga. E pe locul 13, cu 8 puncte, iar in ultimele 4 meciuri nu a caștigat (3…

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, pe Arena Naționala, scor 1-0, intr-un duel din runda cu numarul 9 din Superliga. Aurelian Chițu (32 de ani), golgeterul Superligii, spune ca victoria a fost obținuta cu multa sudoare. Aurelian Chițu, „Jucatorul lunii august” in ancheta Gazetei Sporturilor, spune ca…

- Dinamo și FCU Craiova se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, intr-unul dintre cele mai așteptate partide ale etapei #9 din Superliga. Derby-ul de pe Arena Naționala va putea fi urmarit in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet al etapei #9 din Superliga! Pentru prima data…

- Cel mai bun unsprezece al rundei a 7-a a Superligii la fotbal masculin a fost publicat marți de Liga Profesionista de Fotbal. Tehnicianul rapidist Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei, alaturi de el fiind ales in echipa și atacantul Albion

- Eugen Neagoe, concediat de Universitatea Craiova dupa doar etape din noul sezon, ar putea reveni in cel mai scurt timp pe banca unei echipe din Superliga. Tehnicianul care a implinit 56 de ani saptamana aceasta spune ca a purtat deja discuții cu unele cluburi din primul eșalon. Șomer de la finalul lunii…

- Leo Grozavu, 56 de ani, antrenorul lui Poli Iași, a prefațat in aceasta dimineața meciul cu FCSB. Tehnicianul moldovenilor e conștient ca echipa lui pornește cu a doua șansa, dar vorbește in același timp despre avantajele pe care le au oaspeții de diseara. FCSB - Poli Iași se joaca pe Arena Naționala,…

- Dinamo este pe ultimul loc in Superliga, cu un singur punct in 4 etape, și are una dintre cele mai slabe aparari, 8 goluri primite, la fel ca FCU Craiova și U Cluj. Ovidiu Burca este obligat sa apeleze la cuplul Giafer - Grigore, pana cand va putea conta pe noile achiziții Lucas Alves și Josue Homawoo. …