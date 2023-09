Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri seara, ca la meciul FC Rapid – Dinamo, din Superliga, echipa oaspete nu are suporteri in tribuna deoarece fanii au refuzat sa asiste la joc dupa ce nu au fost lasati cu o coregrafie de mari dimensiuni.„Pe timpul accesului in…

- Cristian Sapunaru (39 de ani), liderul lui Rapid, a prefațat derby-ul cu Dinamo de vineri seara, inclusiv revederea cu Ovidiu Burca (43), acum antrenor al „cainilor roșii”. Vineri seara, de la ora 21:30, Rapid va primi vizita lui Dinamo pentru al doilea meci al etapei 8 din SuperLiga. Stoperul Cristian…

- Horațiu Feșnic, 33 de ani, a fost delegat la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, in ciuda erorilor din startul ediției și a unui istoric recent cu clubul din Grant. Rapid - Dinamo (runda #8 din Superliga) se disputa vineri, in Giulești, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Prima Sport…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a simțit o descatușare la finalul victoriei de pe „Arcul de Triumf”. Ovidiu Burca e de parere ca victoria a fost una meritata și așteapta o prestație asemanatoare runda viitoare, in…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- Dinamo a pierdut in prima etapa din Superliga, 0-2 cu Universitatea Craiova, dar trupa lui Ovidiu Burca nu a aratat deloc rau la debut. Stadionul „Arcul de Triumf” a fost neincapator pentru miile de fani care au vrut sa-i vada din nou pe „caini” pe prima scena. Printre aceștia s-a numarat și Alin Demici,…

- Daca vor caștiga finala cu CSM Codlea, vor deveni campioni naționali la categoria lor de varsta! Acum aproape un an, Jurnalul de Ilfov facea o prezentare a clubului sportiv din Popești-Leordeni care, prin inițiativa primarului Petre Iacob, sprijinit de Consiliul Local, fusese „resuscitat”, dupa ce o…

- Dupa doar un sezon in Liga a 2-a, Dinamo a reușit sa revina in Superliga, Ovidiu Burca, antrenorul echipei, este conștient de provocarile care ii stau in fața și ințelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteapta cu nerabdare deblocarea transferurilor și intarirea lotului pentru a se pregati…