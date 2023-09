Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, 43 de ani, a transmis suporterilor care așteapta noi mutari in lot ca nu a vrut, și nu dorește, sa puna presiune suplimentara pe conducere, dar in pauza de iarna va fi o evaluare intreaga a jucatorilor Dinamo este pe locul 11 in acest moment, dupa 8 etape scurse…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda #8 din Superliga » Ovidiu Burca, 43 de ani, antrenorul „cainilor”, susține ca victoria gazdelor e una meritata și ca atat poate echipa lui in acest moment contra echipelor tari ale campionatului. „Aș vrea sa-i felicit pe cei de la Rapid, au fost echipa…

- Dan Spataru (18 ani), mijlocaș, a semnat cu FCSB. El a fost imprumutat de la Kids Tampa Brașov. Spataru ar mai fi avut doua variante sa semneze in SuperLiga, și anume Dinamo și CS Universitatea Craiova, care au facut oferte pentru el. A ajuns in cele din urma la FCSB, care a platit 30.000 de euro pentru…

- Dinamo va juca in premiera vineri seara pe noul Giulești. Ovidiu Burca are opțiuni in plus fața de ultima etapa, Goncalo Gregorio spera ca va puncta a 3-a oara la rand in Liga 1, iar suporterii roș-albilor vin sa faca fața giuleștenilor la ei acasa Dinamo a bifat patru meciuri consecutive fara eșec…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid, din runda cu numarul 8 a Superligii. Rapid - Dinamo este programat vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Ovidiu Burca, inainte de Rapid - Dinamo „Suntem…

- Dinamo a pierdut in prima etapa din Superliga, 0-2 cu Universitatea Craiova, dar trupa lui Ovidiu Burca nu a aratat deloc rau la debut. Stadionul „Arcul de Triumf” a fost neincapator pentru miile de fani care au vrut sa-i vada din nou pe „caini” pe prima scena. Printre aceștia s-a numarat și Alin Demici,…

- Universitatea Craiova a inceput sezonul cu o victorie impotriva lui Dinamo, scor 2-0. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, simte ca este loc de progres in jocul formației sale. Dinamo n-a aratat rau in fața Universitații Craiova, dar Ovidiu Burca vrea mai mult de la elevii lui. Antrenorul a adus in…