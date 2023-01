Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an intreg marcat de scumpiri de la o luna la alta, situația financiara a romanilor este una ingrijoratoare la inceputul lui 2023. Cei mai mulți bani ai lor merg doar pe nevoile zilnice, astfel ca prea puțini reușesc sa puna un ban deoparte la final de luna.Cele mai recente date transmise de…

- Cu un razboi la granița și cu o producție buna de cereale, țara noastra avea șansa sa redevina un mare producator de produse de morarit și panificație, dar și de ulei, insa lipsa de strategie și nefolosirea banilor europeni ne lasa in continuare dependenți de importuri de produse alimentare pe care…

- Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) transmite ca salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro in 2021. Cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time din Uniunea Europeana era in Luxemburg (72.200 euro), Danemarca (63.300 euro)…

- Costul orar al fortei de munca a crescut cu 3,4% in UE si cu 2,9% in zona euro, in trimestrul trei din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). In perioada iulie-septembrie 2022, comparativ cu trimestrul trei din 2021,…

- Romania se afla in primele trei state membre ale Uniunii Europene care au acordat masuri de protecție temporara cetațenilor ucraineni in luna septembrie, conform unui material publicat de Eurostat . Cu toate acestea, distanța intre țara noastra și statele aflate pe primele doua locuri, respectiv Polonia…